Валютний ринок в умовах війни: день 105-й

У середу 8 червня робота міжбанківського валютного ринку триває у звичному особливому режимі.

За даними, опублікованими на сайті НБУ, у понеділок 6 червня загальний обсяг операцій на міжбанку в доларовому еквіваленті знизився на 8,12 млн. порівняно з попереднім робочим днем і склав 190,08 млн. доларів. Майже всі операції цього дня пройшли у доларах США; у євро операцій було лише на 1,16 млн доларів в еквіваленті.

За даними Нацбанку, 6 червня обсяг заявок на продаж валюти від клієнтів був меншим, ніж обсяг заявок на покупку на 5,6 млн доларів: на 192,3 млн доларів було подано заявок на покупку та на 186,7 млн доларів заявок на продаж.

НБУ з 24 лютого купує в експортерів долари за фіксованим курсом 29,2549 грн/$. Він же продає їх за фіксованим курсом 29,5475 грн/$ (+1% до курсу покупки).

На міжбанківському валютному ринку також періодично здійснюються операції у євро. Курс встановлюється, виходячи з крос-курсу євро до долара на ринку FOREX та фіксованого курсу долара, та може змінюватися протягом торгової сесії. Зокрема, станом на 13:00 сьогодні купують по 31,3193 гривень, а продають по 31,6325 гривень.

Залишок коштів на коррахунках українських банків у НБУ станом на ранок 8 червня знизився на 282,45 млн. і склав 38866,67 млн. гривень.

Учора Міністерство фінансів провело черговий аукціон із розміщення військових облігацій. Інвесторам було запропоновано три випуски ОВДП у гривні терміном на 3, 7 місяців та 1,5 року. У зв'язку з тим, що дохідність по ОВДП була залишена на колишньому рівні, результат аукціону виявився невтішним: вдалося розмістити цінні папери лише на суму 809,7 млн гривень.

Курс готівкового долара в середу змінився, порівняно з вчорашнім днем, дуже незначно. Так, якщо вчора в районі обіду долар у столиці продавали по 35,15-35,20 гривень, то сьогодні водночас – 35,25-35,30 гривень. Тобто за добу долар подорожчав лише на 10 копійок. Незначно змінився курс долара і в інших великих містах. В Івано-Франківську долар наразі продають по 35,15 гривень, у Дніпрі – по 35,20-35,30 гривень, у Черкасах – по 35,35 гривень.

Євро на FOREX учора опустилось до позначки 1,0652 долара, після чого знову пішло вгору. У середу воно торгується у неширокому діапазоні 1,0671-1,0708. Готівкове євро порівняно зі вчорашнім днем подешевшало буквально на 5 копійок: учора вдень євро продавали за 37,70-37,80 гривень, сьогодні – за 37,65-37,75 гривень.

На криптовалютному ринку ціну біткоїна продовжує «штормити». Після того, як вчора вдень біткоїн подешевшав до 29345 $, пожвавилися покупці, і вже ввечері ціна «криптовалюти №1» підскочила до 31589,60 $. На цьому рівні активізувалися вже продавці, і до ранку ціна біткоїна на популярній біржі Binance ненадовго опустилася нижче 30000 $ за монету. Відсутність визначеності з подальшими перспективами біткоїна призводить до таких різких коливань, які посилюють деякі великі гравці, купуючи зниження ціни і продаючи після зростання на 8-10%.