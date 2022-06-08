Кулеба: Західної зброї все ще мало, щоб зупинити Росію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна вдячна партнерам за надану зброю, але цього ще критично мало для того, щоб зупинити РФ, повідомляє Новое время.

"У декого на Заході серед наших партнерів складається враження, що в принципі зі зброєю все більш-менш нормально. Насправді це не так, ми бачимо все ще тотальну перевагу Росії у важкій артилерії на Донбасі, тому сигнал, який ми комунікуємо партнерам, дуже простий: ми вдячні за те, що ви вже надали, але цього все ще критично мало для того, щоб зупинити Росію, не кажучи вже про те, щоб перейти у великий масштабний контрнаступ і витіснити Росію з українських територій" , — заявив голова МЗС.

Він підкреслив, що Україні потрібно більше важкої зброї і якнайшвидше.

За словами Кулеби, Україна зосереджена на кількох ключових позиціях, серед яких великокаліберна артилерія та ракетні системи залпового вогню.

Глава МЗС додав, що після ухвалення рішення про надання Україні РСЗВ США та Британією деякі країни також готуються ухвалити такі рішення.