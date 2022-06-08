ГУР: у Херсонській області окупанти проводять псевдоопитування

Російські окупанти в Херсонській області продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до РФ. Зокрема, для цього проводять фейкове "соціальне опитування", повідомляє Головне управляння розвідки МО України.

Зазначається, що громадянам надходять дзвінки з телефонного номера 74994263534. Людям пропонують відповісти на низку маніпулятивних запитань, які мають вплинути на їхнє ставлення до Росії, війни, окупації та особисто Путіна.

У ГУР додали, що "результати" псевдоопитування можуть видати як ілюстрацію лояльності місцевого населення до окупантів, адже жодного контролю підсумків цього опитування немає.

"Більшість жителів тимчасово окупованих територій Херсонщини відмовляються відповідати на запитання окупантів. Ті ж, хто під тиском погоджується, не можуть дати щиру відповідь через побоювання за власну безпеку" , - йдеться в повідомленні.

Так, на основі цього фейкового соцопитування окупанти зможуть спробувати "приєднати" область до РФ.