Шольц розповів Зеленському про свою телефонну розмову з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.﻿ Про це, посилаючись на Spiegel, повідомляє Європейська правда.

Речник німецького уряду повідомив, що Шольц поінформував Зеленського про останній телефонний дзвінок з президентом Росії Владіміром Путіним і президентом Франції Еммануелем Макроном 28 травня.

"Вони домовилися, що необхідно зробити все, щоб дозволити експорт зерна з України, особливо морем" , - сказав речник.

Шольц і Зеленський домовилися продовжити обговорювати шляхи підтримки України та "залишатися в тісному контакті".

Зеленський повідомив, що йшлося і про євроінтеграцію.

"Провів телефонну розмову з Олафом Шольцом. Обговорили посилення оборонної підтримки України, забезпечення глобальної продовольчої безпеки, питання дотримання РФ міжнародних норм щодо поводження з військовополоненими. Наголосив на важливості ухвалення рішень для інтеграції України в ЄС" , - написав Зеленський у Twitter.