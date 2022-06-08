Держспецзв'язку: спецслужби РФ надсилають українським військовим повідомлення з погрозами

Спецслужби РФ намагаються залякувати українських військовослужбовців, розсилаючи на особисті телефонні номери письмові повідомлення з погрозами. У них лунають заклики зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік ворога.

Про це повідомляє﻿ Держспецзв'язку.

Зазначається, що підсилюються погрози зазначенням персональних даних, іноді навіть інформації про членів сім'ї. Розсилання йде через SMS, а також через мобільні месенджери.

"У тексті погроз йдеться про нібито точне встановлення місцезнаходження особи, якій надійшло вказане повідомлення. Зазначається, що у випадку продовження служби по місцях проживання власника телефону та його сім'ї буде завдано точних ракетних ударів.

Надіслані такого типу погрози спрямовані в першу чергу на те, щоб дестабілізувати морально психологічний клімат у підрозділах Сил оборони України, посіяти сумніви та знизити бойовий дух" , - йдеться в повідомленні.

Однак, як повідомляє Держспецзв'язку, зазвичай зазначені персональні дані осіб є застарілими.