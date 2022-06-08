Дискредитує ЗСУ: ДБР відкрило справу проти мера Святогірська

ДБР розслідує факт зради мера Святогірська, який публічно підтримав окупантів. Володимир Бандура, який був обраний від ОПЗЖ, на камеру звинуватив українських військових у начебто здійсненому ними підпалі Всіхсвятського скиту Святогірської лаври, а також допускав інші висловлювання, що дискредитують ЗСУ та українську владу, повідомляє Ділова столиця.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні державної зради.

"Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом державної зради міського голови Святогірська, що на Донеччині. Мер роздає інтерв’ю російським пропагандистам, в яких публічно пропагує "руській мір", дискредитує ЗСУ та державну владу України" , — зазначили у ДБР.

Слідчі наголосили, що днями у соцмережах з'явився ролик, де мер Святогірська ретранслює російський фейк про ЗСУ.

"На одному з таких відео, поширеному в соціальних мережах, мер публічно підтримав пропагандистські погляди "освободітєлєй", дискредитуючи Збройні сили України та державну владу, поширив російський фейк про начебто підпал українськими військовими Всіхсвятського скиту Святогірської лаври тощо" , — повідомили у ДБР.

Наразі відносно мера розпочато досудове розслідування за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в державній зраді.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення. Досудове слідство триває.