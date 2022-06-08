Мер Мелітополя: всі російські війська стягуються на Херсонський напрямок

Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що на території Запорізької області розпочалося переміщення російських окупаційних військ. Про це він розповів у ефірі телемарафону, повідомляє Новое время.

Федоров зазначив, що практично не залишилося блокпостів у Веселівському, Приазовському, Михайлівському та Бердянському районах.

"Вони поспішно переміщуються у бік Херсона, де наші героїчні ЗСУ звільняють окуповані території" , - сказав він.

7 червня голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив, що російські окупанти відводять війська з Мелітопольського та частини Василівського районів.

Інститут з вивчення війни (ISW) у своєму новому зведенні підтвердив, що російські війська розпочали відведення підрозділів у Запорізькій області.