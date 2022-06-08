Андрющенко: в Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів

У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів, окупанти вмовляють повернутись до роботи пенсіонерів, яким понад 80 років. Про це повідомляє﻿ радник мера міста Петро Андрющенко.

"Попри красиві картинки від пропагандистів, в місті катастрофічно не вистачає лікарів. Вже почали “вмовляти” повернутись до роботи пенсіонерів 80+. Мова йде навіть про банальних терапевтів, не кажучи про відсутність вузьких спеціалістів" , - йдеться в повідомленні.

Маріупольцям пропонують "почекати" або самостійно їхати в Донецьк.

Він зазначив, що в такому стані медицини будь-яка інфекційна хвороба перетворюється на смертельну епідемію.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили про ризик поширення холери в окупованому Маріуполі. Ситуація з поширенням інфекційних захворювань у місті критична через масові поховання людей та відсутність доступу до питної води.

6 червня Андрющенко повідомив, що російська окупаційна влада починає закривати захоплений Маріуполь на карантин. Є інформація, що у місті поширюється холера.