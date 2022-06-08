Порошенко повернувся на територію України
П’ятий президент Петро Порошенко, якого не випускали за кордон, повернувся на територію України, повідомляє Українська правда.
Про це повідомляє прес-служба партії Порошенка у коментарі УП, нардеп Ірина Федіна у Facebook.
У прес-службі партії "Євросолідарність" підтвердили, що Порошенко вже перебуває у Львові.
Федіна опублікувала відео, де Порошенко за кермом Mitsubishi L200 разом із дружиною Мариною та Федіною.
За словами нардепки, 12 автомобілів відправляться спочатку до Києва, а потім на передову.
Нагадаємо:
- 30 травня п'ятий президент України лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко із третьої спроби перетнув кордон України з Польщею.
- Підставою відмови у виїзді Порошенка прикордонники назвали "проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа" - не зчитувався QR-код.
- 6 червня стало відомо, що п'ятий президент Петро Порошенко все ще перебуває за кордоном, хоча його відрядження закінчилося 2 червня. Встиг відвідати Велику Британію.