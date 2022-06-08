Порошенко повернувся на територію України

П’ятий президент Петро Порошенко, якого не випускали за кордон, повернувся на територію України, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє прес-служба партії Порошенка у коментарі УП, нардеп Ірина Федіна у Facebook.

У прес-службі партії "Євросолідарність" підтвердили, що Порошенко вже перебуває у Львові.

Федіна опублікувала відео, де Порошенко за кермом Mitsubishi L200 разом із дружиною Мариною та Федіною.

За словами нардепки, 12 автомобілів відправляться спочатку до Києва, а потім на передову.

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