Zeit: Люксембург заморозив російські активи на 4,3 млрд євро

Люксембург заморозив активи на суму майже 4,3 мільярда євро через санкції ЄС у відповідь на напад Росії на Україну, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила Міністр фінансів Люксембургу Юріко Бакес, повідомляє Zeit.

За її словами, було заморожено російські банківські депозити та цінні папери.

Крім того, влада виявила компанії, зареєстровані в комерційному регістрі, щодо яких фігурують особи, внесені до списків санкцій ЄС. На даний момент відомі імена понад 90 осіб та близько 1100 компаній та організацій.

Люксембург є одним із найважливіших міжнародних фінансових центрів зі 125 міжнародними банками та, за даними національного фінансового агентства LFF, найбільшим європейським торговим центром для інвестиційних фондів.

Раніше повідомлялося, що країни ЄС у рамках санкцій заморозили активи Центробанку Росії на суму близько 23 млрд. євро.

Окрім того, Австрія заморозила чверть мільярда євро олігархів РФ.