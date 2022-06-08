В Держдумі РФ запропонували скасувати визнання незалежності Литви

Депутат від "Єдиної Росії" Євгеній Федоров вніс до російської Держдуми законопроєкт про скасування визнання незалежності Литви, повідомляє Європейська правда.

Законопроєкт пропонує скасувати постанову Держради СРСР "Про визнання незалежності Литовської Республіки від 6 вересня 1991 року".

Федоров вважає, що постанова Держради СРСР була незаконною, оскільки порушувала Конституцію СРСР і закон про вихід союзних республік, оскільки в Литві не проводився референдум про вихід.

"Також було порушено Закон СРСР від 03.04.1990 № 1409-1 "Про порядок вирішення питань, пов'язаних з виходом союзної республіки з СРСР", оскільки в Литовській Республіці не проводився референдум про вихід зі складу Союзу РСР і не був встановлений перехідний період для розгляду всіх спірних питань" , - вважає Федоров.

Подальша доля законопроєкту поки не зрозуміла, оскільки він щойно зареєстрований.

Сейм Литви раніше схвалив резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом, а Росію - державою, яка підтримує та здійснює тероризм.