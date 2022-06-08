Global News: Канада запровадила нові санкції проти нафтогазового сектора РФ
Канада заборонила рекламним агентствам та агентствам зі зв'язків з громадськістю працювати на російські нафтогазові компанії в рамках нової хвилі санкцій, спрямованих на посилення тиску на путінський режим, повідомляє Європейська правда.
Про це пише Global News.
Новий раунд санкцій Канади включає заборону надавати послуги, у тому числі інжинірингові та бухгалтерські, російській нафтогазовій та хімічній промисловості.
Нові санкції забороняють 28 типам канадських консультантів працювати у російському нафтогазовому та хімічному секторі.
"Канада зробить все, що в її силах, щоб завадити Путіну підживлювати та фінансувати свою військову машину", - заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.
Після вторгнення Росії в Україну в лютому Канада ввела санкції проти понад 1070 фізичних та юридичних осіб із Росії, України та Білорусі.
Серед них - Аліна Кабаєва, колишня олімпійська чемпіонка з гімнастики, яка є "таємною дружиною" Путіна.