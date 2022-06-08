Кулеба: Київ представив ЄС пропозиції щодо сьомого пакету санкцій

, повідомляє Новое время.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що лист із пропозиціями щодо сьомого пакету санкцій проти Росії за вторгнення в Україну було підписано 8 червня.

В основу цього листа було покладено пропозиції групи Єрмака-Макфола за трьома напрямками.

"Перше – це нові секторальні санкції у сферах енергетики, фінансів та торгівлі. Друге – це дорожня карта нових персональних санкцій проти російських олігархів, високопосадовців та керівників держпідприємств. Третє – це закриття вже виявлених лазівок для обходу та ухилення від санкцій" , - розповів міністра.

Він підкреслив, що цей пакет санкцій має бути прийнятий якнайшвидше, і завдання для західних країн-партнерів – "вбити" російський експорт.