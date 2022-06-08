Білий дім: Байден планує відправитися до Європи для участі у саміті G7 та НАТО

Президент США Джо Байден наприкінці червня планує відправитися до Європи для участі у саміті лідерів "Групи семи" (G7) та саміті НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, пише The Hill.

Війна Росії в Україні, яка триває вже четвертий місяць, займатиме важливе місце на порядку денному обох зустрічей.

"Президент і лідери "Групи семи" обговорять низку найбільш актуальних глобальних питань, у тому числі непохитну підтримку G7 демократичної, суверенної та процвітаючої України, економічну та демократичну стійкість, подолання кліматичної кризи, розвиток інфраструктури, глобальну безпеку в галузі охорони здоров'я та енергетичну кризу, спричинену агресивною війною Росії", - заявила Карін Жан-П'єр.

Саміт G7 відбудеться у замку Ельмау на півдні Німеччини. Пізніше Байден вирушить до Мадриду на зустріч лідерів держав НАТО.

"Лідери країн-союзників схвалять нову Стратегічну концепцію, яка спрямовуватиме трансформацію НАТО протягом наступного десятиліття", - зазначила прес-секретар Білого дому.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав, що не очікує на позитивні для України рішення на саміті НАТО, який відбудеться в Мадриді 28-30 червня.