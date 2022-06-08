Офіс генпрокурора: в Україні заарештовано майно фірм РФ та Білорусі на 630 млн грн

В Україні накладено арешт на залізничні вагони та майно, що належить компаніям з Росії та Білорусі, на загальну суму 630 млн грн, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора.

"Офісом Генерального прокурора забезпечено накладення арешту на 420 залізничних вагонів вартістю понад 500 млн грн та товарно-матеріальні цінності на суму понад 130 млн грн, які належать підприємствам РФ та РБ" , — йдеться у повідомленні.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадовці російських та білоруських фірм у 2022 році ввезли до України залізничні вагони разом із товарами, які використовувалися з порушенням митного законодавства України.

З метою забезпечення збереження зазначеного майна як речових доказів та їхньої можливої конфіскації прокуратура на підставі рішень Шевченківського районного суду Києва наклала арешти. Наразі товарно-матеріальні цінності – добрива та металеві катанки на суму понад 130 млн грн вже передані до Нацагентства з питань управління активами, отриманими злочинним шляхом.

Досудове розслідування здійснюється Бюро економічної безпеки за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).