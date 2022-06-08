Звірства на Чернігівщині влаштовували земляки Шойгу: встановлені 9 окупантів

Правоохоронці ідентифікували дев’ять російських окупантів, які утримували в підвалі понад 300 мешканців Ягідного Чернігівської області, через що загинули десять мирних жителів, повідомляє Новое время.

Про це написала у Facebook генпрокурорка Ірина Венедіктова у середу, 8 червня.

"Моторошний березень окупації. Загарбники вигнали мешканців Ягідного з укриттів. Людей змушували роздягатись надворі на морозі – шукали патріотичні тату та військову білизну. А в їхніх домівках під час так званих «обшуків» російські військові вимітали пральні машини, телевізори, мікрохвильовки, електрочайники. У селян відбирали мобільні телефони, погрожуючи, що, якщо виявлять приховані, кожного п'ятого чоловіка стратять" , — повідомила Венедіктова.

За даними правоохоронців, окупанти зігнали понад 300 людей у тісний підвал сільської школи, а в самому закладі влаштували свій штаб та зробили цивільних "живим щитом". Наймолодшому бранцю росіян було 1,5 місяці, найстаршому — 93 роки, загалом у підвалі утримували 77 дітей.

"Їх насильно утримували в нелюдських умовах: тіснота і задуха, цілковита темрява, голод і спрага, повна антисанітарія. Через це у підвалі з 9 по 28 березня померли 10 цивільних мешканців. Також в цей час у Ягідному російськими військовими було вбито ще 17 осіб. Реєстр смертей полонені мешканці вели просто на стіні підвалу. Ховати менше п’яти небіжчиків російські військові не дозволяли. За порушення цієї заборони відкривали вогонь по цивільних, від якого люди мусили ховатися у викопаних могилах" , - розповіла генпрокурорка.

Венедіктова наголосила, що Офіс генпрокурора, прокуратура області, СБУ, Нацполіція та Держбюро розслідувань встановили особи вже дев'яти військових армії країни-агресора, причетних до звірств у Ягідному. Їм повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством:

Сиин-оол Суван — командир відділення 1-го мінометного взводу мінометної батареї ВЧ 55115 РФ;

Айгарим Монгуш — рядовий 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ;

Назити Монгуш — сержант 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ;

Ересу Ооржак — єфрейтор 3-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ;

Аріан Хертек — рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ;

Саян Хомушко — рядовий 2-го мінометного взводу 2-ї мінометної батареї ВЧ 55115 РФ;

Іван Ооржак — військовослужбовець 3-го мінометного взводу мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ;

Чаян Чинан — військовослужбовець 2-го мінометного взводу мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ;

Кежік-оол Шактар-оол — військовослужбовець 1-го мінометного взводу мінометної батареї 2–ї механізованої бригади військової частини 55115 РФ.

Раніше в Держбюро розслідувань повідомили, що в березні 2022 року в селі Ягідне російські окупанти тримали в заручниках понад 350 місцевих жителів у нелюдських умовах у підвалі місцевої школи. Люди були змушені спати стоячи. Внаслідок тортур, знущань та відсутності належних умов померли близько десяти людей.