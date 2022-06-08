Міноборони: окупанти перекидають війська до Харківської області

Росія перекинула на Харківщину одну батальйонно-тактичну групу, щоб утримати зайняті позиції, повідомляє Новое время.

Про це повідомив речник Міноборони України Олександр Мотузяник.

"На Харківському напрямку противник зосередився на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування українських військ до державного кордону з Росією" , - сказав він під час брифінгу.

За його даними, окупанти посилили угруповання військ на Харківському напрямку, перекинувши в район селища Веселе (17 км на північний схід від Харкова) одну батальйонно-тактичну групу зі складу 2-ї армії Центрального військового округу Росії.

Мотузник додав, що окупанти продовжують обстрілювати позиції української армії та населені пункти Харківської області.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти не можуть подолати опір захисників України в Харківській області, тому посилили обстріл мирних жителів.