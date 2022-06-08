Financial Times: турецька ліра знову наближається до історичного мінімуму

Падіння турецької ліри прискорюється на тлі рекордної за 23 роки інфляції в країні, тоді як президент Реджеп Тайіп Ердоган надалі обіцяє зниження облікової ставки замість її підвищення, повідомляє Економічна правда.

Про це пише Financial Times.

У середу один долар коштував 17 турецьких лір, за день курс знизився приблизно на 2%. Втрати валюти вже оцінюються у 22% після падіння майже на 45% у 2021 році. Рік тому за один долар треба було віддати у середньому 8 турецьких лір.

Незважаючи на те, що у травні інфляція досягла максимуму за 23 роки у 73,5%, Ердоган обіцяє подальше зниження облікової ставки Центробанку:

"Цей уряд не підвищуватиме процентні ставки. Навпаки, ми продовжимо знижувати ставки".

Таке зниження котирувань ліри останніми тижнями загрожує повторити ситуацію в грудні, коли країна опинилася у валютній кризі після доручення Ердогана центральному банку про зниження ставок, незважаючи на зростання інфляції. За винятком короткочасного падіння курсу до 18 лір за долар, турецька валюта ніколи не торгувалася на таких слабких рівнях.

Зараз у Туреччині одна із найнижчих реальних відсоткових ставок у світі, яка становить мінус 59,5% з урахуванням інфляції. Негативні реальні відсоткові ставки не дають громадянам зберігати свої заощадження в лірах і зменшують привабливість для іноземних інвесторів щодо інших країн, що розвиваються.

Ердоган і його уряд переконані, що таким чином наслідують "нову економічну модель", в рамках якої інфляцію можна приборкати завдяки слабкій валюті для збільшення експорту та інвестицій, а також шляхом ліквідації торговельного дефіциту країни. Проте президент Туреччини впевнений, що така модель скоро покаже свою ефективність.

Наразі стрімке зростання цін має політичні наслідки для Ердогана, адже зростання вартості життя та тиск на ліру підірвали громадську підтримку президента перед виборами, які мають відбутися до червня 2023 року.