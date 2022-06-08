Міноборони: Росія розгорнула "Іскандери" поблизу Херсонської області

На території окупованого Криму за 8 кілометрів від адміністративного кордону з Херсонською областю Росія розгорнула ракетні комплекси "Іскандер - М", повідомляє Українська правда.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник.

"Зберігається загроза завдання ворогом з території СОТ АР Крим ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України.

Зокрема, у районі н.п. Дрібноводне (8 км до адміністративного кордону з Херсонської обл.) російський агресор розгорнув ракетний дивізіон ОТРК "Іскандер-М".

У Міноборони наголошують, що російські кораблі в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

Ворог блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря:

"У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають п'ять носіїв КРМБ типу "Калібр" (сумарний залп – до 36 ракет)".