ДБР: проти нардепа Ковальова відкрили кримінальну справу

Стосовно нардепа Олексія Ковальова, який за даними правоохоронців співпрацював із російськими окупантами, порушено кримінальне провадження, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба ДБР у Telegram.

За даними ДБР, депутат співпрацював з окупаційними військами РФ на тимчасово окупованій території Херсонської області

"Підконтрольні йому підприємства постачають харчову продукцію в Автономну Республіку Крим з подальшою реалізацією на території Росії, а також завозять до Херсонської області паливно-мастильні матеріали з окупованого Криму" , - йдеться у повідомленні ДБР.

За інформацією ДБР, депутат забезпечує розміщення особового складу окупаційних сил у приміщеннях підконтрольного йому санаторію, розташованого у місті Гола Пристань Херсонської області.