ДБР: проти нардепа Ковальова відкрили кримінальну справу
Стосовно нардепа Олексія Ковальова, який за даними правоохоронців співпрацював із російськими окупантами, порушено кримінальне провадження, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє пресслужба ДБР у Telegram.
За даними ДБР, депутат співпрацював з окупаційними військами РФ на тимчасово окупованій території Херсонської області
"Підконтрольні йому підприємства постачають харчову продукцію в Автономну Республіку Крим з подальшою реалізацією на території Росії, а також завозять до Херсонської області паливно-мастильні матеріали з окупованого Криму", - йдеться у повідомленні ДБР.
За інформацією ДБР, депутат забезпечує розміщення особового складу окупаційних сил у приміщеннях підконтрольного йому санаторію, розташованого у місті Гола Пристань Херсонської області.
«Більше того, на своїй сторінці в одній із соціальних мереж депутат сам розповідає, що співпрацює з окупантами та вважає, що Росія на Херсонщині надовго» , - наголошується у повідомленні відомства.