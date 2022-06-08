Bloomberg: російським олігархам важко знайти юристів для оскарження санкцій ЄС

Російські бізнесмени й олігархи, які потрапили в санкційні переліки Європейського Союзу через вторгнення Росії в Україну, відчувають труднощі з пошуком адвокатів для оскарження введених проти них обмежень, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Видання зазначає, що деякі найбільші юридичні фірми Європи на тлі російської агресії вирішили повністю розірвати відносини з Росією. Тож навіть для того, хто справді міг бути помилково включений до санкційного переліку ЄС, оскаржити це рішення складно.

Як альтернативу підсанкційні російські олігархи можуть скористатися послугами адвокатів Великої Британії та Ірландії, де діє правило, згідно з яким юристи мають брати справи в межах своєї компетенції незалежно від особи клієнта.

Але річ у тім, що через Brexit багато британських адвокатів втратили можливість виступати в європейських судах – хоча, як зазначає Bloomberg, деякі юристи з Британії зареєструвалися в Ірландії для обходу цього обмеження.

Та навіть маючи юриста для оскарження санкцій ЄС, російські підсанкційні олігархиповинні готуватися до тривалого періоду оскарження. А в цей час у разі необхідності Брюссель може знайти іншу підставу для продовження санкцій, якщо в чинності попередньої в суду виникнуть сумніви.

Як повідомлялося, понад 20 бізнесменів, політиків та інших осіб, пов’язаних з Кремлем, подали до суду на Раду ЄС через санкції після вторгнення в Україну.

Імовірно, будуть нові скарги, оскільки ЄС заморозив активи та заборонив поїздки для понад 1100 осіб та понад 80 компаній та організацій. Справи, ймовірно, триватимуть місяцями, якщо не роками.

Тим часом російський мільярдер Алішер Усманов та його дві сестри очікують на проміжне рішення Суду ЄС за своїм оскарженням санкцій, в якому сподіваються отримати призупинення обмежень до остаточного рішення суду.