PAP: Сейм Польщі підтримав зміни до закону про допомогу українським біженцям

Нижня палата польського парламенту – Сейм – у середу підтримала поправки до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на українській території, повідомляє Європейська правда.

Про це пише виданяя PAP.

Поправки підтримали 439 депутатів польського Сейму, проти виступили 11 парламентарів, ніхто не утримався від голосування.

Оновлений документ передбачає, що українські біженці зможуть віддавати в польські дитсадки дітей до п’яти років, збільшиться можливість вивчення польської мови.

Крім того, буде спрощена процедура взяття на роботу в Польщі біженців з України та процедури, пов’язані з управлінням вільними будинками.

Окремо депутати передбачили механізм виключення з дії програм державної допомоги українських біженців, які втратили на це право – зокрема тих, хто повернувся в Україну.

Тепер зміни до закону має обговорити і затвердити Сенат.

За оцінками польської влади, у Польщі з початку повномасштабного вторгнення Росії зареєструвалися 3,9 мільйона українських біженців. З Польщі в Україну за цей час виїхали майже два мільйони людей, більшість із них українці.

Як повідомлялось, з 1 липня уряд Польщі більше не буде платити 40 злотих (близько 276 грн) на день на харчування і проживання біженців з України.