РосЗМІ: терорист Пушилін звільнив так званий "уряд" ОРДО

Терористи на Донеччині звільнили так званий "уряд" окупованих регіонів області. Рішення про "звільнення" підписав ватажок терористів Денис Пушилін, повідомляє Українська правда.

Про це пише російське прокремлівське видання "РИА Новости" із посиланням на сайт бойовиків.﻿

"Постановляю: звільнити Ананченка Олександра Євгеновича з посади голови уряду Донецької народної республіки".

Оголосити про відставку "уряду" Донецької народної республіки".

При цьому нинішній "прем'єр та міністри" терористів продовжать працювати до формування нового так званого "уряду".

Раніше Пушилін запропонував бойовику Ананченку "очолити розвиток держсектору".