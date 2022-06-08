Маляр: для перемоги Україні не вистачає важкого озброєння

Україні не вистачає важкого озброєння для перемоги над російською армією. Усі в країні працюють над тим, щоб зброя з’явилася якнайшвидше, повідомляє Новое время.

Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр у ефірі телемарафону.

Він наголосила, що українська армія має професіоналізм, мотивацію, але не вистачає важкого озброєння.

"Українська армія має професіоналізм, має мотивацію, але нам справді не вистачає важкого озброєння, щоб здобути перемогу над ворогом — армією РФ" , — заявила заступник міністра.

Маляр сказала, що про потреби армії повідомляють і Володимир Зеленський, і Офіс президента та Міністерство оборони України.

Також в Україні розгорнута велика робота з громадянським суспільством, яке допомагає працювати з західними країнами.