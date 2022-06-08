Посол: Туреччина та Росія не домовилися про розблокування українських портів

Переговори міністрів закордонних справ Туреччини та Росії Мевлюта Чавушоглу та Сергія Лаврова про розблокування українських портів для експорту зерна, які пройшли в Анкарі сьогодні, 8 червня, завершилися безрезультатно, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив посол України у Туреччині Василь Боднар.

"Як ми розуміємо поки що з публічної комунікації, йдеться тільки про те, що "домовились домовлятися", що немає ніяких конкретних домовленостей, і їх не може бути без нас. Турецька сторона отримала інформацію від російської сторони, яка їхня позиція, і тепер ми очікуємо на комунікацію між українською й турецькою стороною, щоб віднайти спільні точки дотику" , – заявив Боднар.

Крім того, тривають переговори щодо механізму розблокування українських портів на Чорному морі за посередництва ООН.

"Російська сторона, як правило, грає в свої дурні ігри: вони намагаються вклинитися в процес догляду за суднами, продовжити блокування, нав’язати якісь свої нереальні пропозиції. Я абсолютно впевнений, що їм це не вдасться" , – наголосив Боднар.

За його словами, перш за все, росіяни мають відійти, розблокувати ці порти, після чого "можна буде говорити про проведення розмінування і вихід кораблів із портів для того, щоб, перш за все, забезпечити собі безпеку і друге – вивозити безпечно зерно". Але поки що реальних кроків РФ у цьому напрямку немає.

Як повiдомлялось, Росія вже вивезла до Сирії близько 100 тисяч тонн зерна, вкраденого в Україні з початку повномасштабної війни.

7 червня з окупованого Мелітополя у напрямку захопленого Криму виїхали 11 вагонів із зерном.