Гайдай: на вулицях Сєверодонецька точаться бої, більшу частину контролюють росіяни

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію у Сєвєродонецьку станом на середу, 8 червня, повідомляє Новое время.

В ефірі всеукраїнського телемарафону Гайдай повідомив, що зараз бої точаться на вулицях Сєвєродонецька, російські окупанти обстрілюють місто та знищують усі будинки. Він зазначив, що сам Сєвєродонецьк є досить невеликим, і контроль чи звільнення деяких вулиць — «вже досить нормальна цифра у відсотках».

У Лисичанську, який повністю знаходиться під контролем України, росіяни спеціально обстрілюють лікарні та центри гуманітарної допомоги, хаотично завдають ударів із великих калібрів по житлових будинках, що призводить до значних руйнувань.

"Наші захисники тримають промку [промзону], але бої йдуть не просто в промзоні, а саме в місті Сєвєродонецьк. Більшу частину справді контролюють росіяни... Більше 90% території Луганської області тимчасово захоплено Росією. Зараз бої йдуть у Сєверодонецьку, Лисичанськ повністю українська, частина територій Гірської громади окупована, частина контролюється українською владою. Територія невелика, але всі плани Росії наші захисники розбили на порох... Більше трьох місяців вони не можуть захопити Сєвєродонецьк" , - підкреслив глава ОВА.

За словами Гайдая, загрози оточення захисників України в районі Сєвєродонецька немає, ситуація є важкою, але повністю контролюється українськими бійцями.

Раніше в Міністерстві оборони Великобританії заявили, що російські окупаційні війська намагаються атакувати Сєверодонецьк із трьох напрямків, але українська оборона тримається.

6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має чисельну перевагу під час боїв за Сєверодонецьк, але Україна має шанси на перемогу.