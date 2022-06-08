Зеленський запросив Баффета–молодшого до проєктів в Україні

Президент Володимир Зеленський у середу зустрівся з бізнесменом та філантропом Говардом Баффетом і запросив його до низки проєктів з відновлення України, повідомляє Економічна правда.

Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

"Запропонував йому [Говарду Баффету] долучитися до проектів з відновлення систем іригації на Одещині, підтримки біженців, розмінування та реформи шкільного харчування" , – написав Зеленський.

Радий вітати у Києві #HowardGBuffett. Цінуємо цей сигнал солідарності з ????????. Висловив подяку за гуманітарну підтримку ????????. Запропонував йому долучитися до проектів з відновлення систем іригації на Одещині, підтримки біженців, розмінування та реформи шкільного харчування. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2022

Разом із бізнесменом на зустрічі обговорювали проєкти, які можуть бути цінними для України. На зустрічі також були присутні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Говард Баффет – американський мільярдер і філантроп, середній син бізнесмена Воррена Баффета, СЕО холдингової компанії Berkshire Hathaway.