Подоляк прокоментував плани Держдуми "скасувати" незалежність Литви

Намір Держдуми скасувати ухвалу про незалежність Литви є черговим доказом несправності російської влади, вважає радник голови ОП Михайло Подоляк, повідомляє Новое время.

Він також додав, що апетити РФ не обмежуються Україною.

"Це (плани про „скасування” незалежності Литви — ред.) ще один доказ того, що апетити імперії не обмежуються Україною. Будь-які розмови про шлях до миру через збереження варварської фізіономії Росії — самообман, який принесе війну на територію ЄС" , — наголосив Подоляк.

За його словами, зараз війну можна зупинити тільки якщо союзники України прискорять і збільшать військову допомогу для ЗСУ.

8 червня до Держдуми РФ внесли законопроект про відміну постанови Державної Ради СРСР Про визнання незалежності Литовської Республіки.