Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС
Європейський парламент рекомендував Раді ЄС надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Резолюція була схвалена під час пленарного засідання сьогодні, 8 червня, повідомляє Deutsche Welle.
Резолюцію підтримали 438 депутатів, 65 виступили проти й 94 - утримались.
Європарламент закликає надати Україні статус кандидату на вступ до ЄС "як чіткий політичний сигнал солідарності з народом України". Також він рекомендував "без зволікань" надавати зброю нашій країні у відповідності до потреб, які висловлює наша влада, використовуючи інструмент підтримки миру, координаційний центр й двосторонні угоди між Союзом та Києвом.
Також Європарламент наголосив:
- що Україна в праві самостійно обирати для себе альянси без жодного зовнішнього втручання;
- на важливості розслідувати воєнні злочини, які скоїла Росія під час війни проти нашого народу;
- на необхідності ввести вторинні санкції проти організацій, а також третіх країн, які допомагають Росії обходити санкції.
"Стратегічною ціллю вільного світу є допомогти Україні у підсумку завдати поразки російському агресору та відновити контроль над її міжнародно визнаною територією", - говориться у резолюції Європейського парламенту.