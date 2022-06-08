Зеленський: у Сєвєродонецьку вирішується доля Донбасу

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сєвєродонецьк наразі залишається епіцентром протистояння на Донбасі. За його словами, там зараз вирішується доля Донбасу, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського до українців наприкінці 105-го дня війни.

"Сєвєродонецьк за підсумками й цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі.

Захищаємо наші позиції та завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна із найважчих за цю війну.

Я вдячний кожному й кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля Донбасу".

Крім того, Зеленський повідомив, що підписав указ про нагородження українських захисників. Він нагородив 285 бійців, з них 68 - посмертно.

Передісторія: