ОВА: війська РФ весь день обстрілювали населені пункти Сумської області

Війська РФ протягом дня обстрілювали населені пункти Сумщини, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram.

Він повідомив, що після 11-ї ранку окупанти обстріляли з мінометів Есманську громаду, сталося близько 10 прильотів.

Після обіду ворог також відкривав вогонь територіями Хотинської та Юнаківської громад, працювали з мінометами та великокаліберними кулеметами, уточнив він.

"У Шосткінському районі внаслідок обстрілу зруйновано приміщення підрозділу Держприкордонслужби України. Його відкрили у 2015 році для тримання незаконних мігрантів" , - додав Живицький.

За його словами, близько 15 години, сталося 6 прильотів територією Середино-Будської громади: окупанти влучили у господарську цивільну споруду.

Після 16 години російські літаки завдали два авіаудари по Краснопільській громаді, в результаті було поранено одну людину і знищено один автомобіль, повідомив глава ОВА.