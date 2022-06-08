Європарламент підтримав заборону на продаж автомобілів на дизелі та бензині з 2035 року

Європейський парламент у середу підтримав запропоновані Єврокомісією зміни до правил контролю за шкідливими викидами, що передбачають повну заборону автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння до 2035 року, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Ініціативу підтримали 339 європарламентаріїв, проти висловилися 249, ще 24 – утрималися під час голосування.

Згідно з пропозиціями Єврокомісії, до 2035 року ЄС має досягти нульового рівня шкідливих викидів для дорожнього транспорту.

Встановлюється також проміжна мета до 2030 року: зменшення викидів на 55% для автомобілів та на 50% – для вантажівок.

Частина депутатів Європарламенту пропонувала пом'якшити повну відмову від шкідливих викидів до 2035 року, але їхні пропозиції не підтримали більшість.

Тепер парламентарі погоджуватимуть ухвалений документ із представниками держав-членів ЄС, за підсумками чого буде ухвалено закон.

Свої пропозиції щодо зменшення шкідливих викидів Єврокомісія подала ще у липні 2021 року. Їхня мета – забезпечити досягнення цілей щодо пом'якшення змін клімату, встановлених ЄС на 2030 та 2035 роки.