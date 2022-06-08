Bloomberg: Microsoft значно скоротить операції у Росії
Американська корпорація Microsoft значно скорочує свій бізнес у Росії, повідомляє Новое время.
Про це пише Bloomberg.
"В результаті змін економічних перспектив і впливу на наш бізнес у Росії ми вирішили значно скоротити наші операції в Росії" , - йдеться у повідомленні компанії.
У компанії запевнили, що продовжать виконувати існуючі договірні зобов'язання з російськими клієнтами, поки діє призупинення нових продажів.
Внаслідок такого рішення компанії постраждають понад чотириста співробітників.
У Microsoft додали, що тісно співпрацюють із постраждалими співробітниками, щоб забезпечити їм підтримку та шанобливе ставлення.
На день раніше в IBM заявили про планомірне згортання бізнесу в Росії, оскільки наслідки війни продовжують наростати, а невизначеність щодо її довгострокових наслідків зростає.