Bloomberg: Microsoft значно скоротить операції у Росії

Американська корпорація Microsoft значно скорочує свій бізнес у Росії, повідомляє Новое время.

Про це пише Bloomberg.

"В результаті змін економічних перспектив і впливу на наш бізнес у Росії ми вирішили значно скоротити наші операції в Росії" , - йдеться у повідомленні компанії.

У компанії запевнили, що продовжать виконувати існуючі договірні зобов'язання з російськими клієнтами, поки діє призупинення нових продажів.

Внаслідок такого рішення компанії постраждають понад чотириста співробітників.

У Microsoft додали, що тісно співпрацюють із постраждалими співробітниками, щоб забезпечити їм підтримку та шанобливе ставлення.

На день раніше в IBM заявили про планомірне згортання бізнесу в Росії, оскільки наслідки війни продовжують наростати, а невизначеність щодо її довгострокових наслідків зростає.