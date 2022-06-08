"Укрзалізниця" встановила нові системи безпеки на київських вокзалах

На Центральному та Південному залізничних вокзалах встановили металошукачі та рентгенотелевізійні інтроскопи для перевірки утримання багажу пасажирів, повідомляє Українська правда.

Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці".

"На вокзалі встановлена ​​комплексна система огляду для підвищення безпеки пасажирів, яка включає 2 стаціонарні металошукачі ("рамка"), 4 рентгено-телевізійні інтроскопи, ручні металодетектори, мобільну рентгено-телевізійну установку".

"Укрзалізниця" запрошує представників ЗМІ на прес-конференцію 9 червня у приміщенні вокзалу щодо посилення заходів безпеки.

На заході очікують на виступ голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишина, першого заступника міністра інфраструктури Василя Шкуракова та генерального директора аеропорту "Бориспіль" Олексія Дубревського.