Салліван: країни G7 вивчають можливість обмеження цін на нафту РФ

Салліван: країни G7 вивчають можливість обмеження цін на нафту РФ

Країни G7 обговорюють можливість встановлення стелі цін на нафту з Росії. Подібні дискусії ведуться з метою скорочення прибутків Москви і фінансування війни проти України.﻿ Про це, із посиланням на заяву радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Він зазначив, що переговори з питань енергетики йдуть по багатьох каналах.

"Один з таких каналів представляють шерпи довірені особи керівників країн G7. Подивимося, яких успіхів ми доб'ємося як в загальному на тему енергетики, так і за різними варіантами зі скороченням доходів Росії від продажу нафти", - сказав Салліван.

Напередодні глава американського Мінфіну Джанет Еллен заявила, що США не налаштовані проти постачання нафти РФ на світовий ринок за умови обмеження доходів Москви від її продажу.

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