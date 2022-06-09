У Мін'юсті розповіли про новий механізм конфіскації майна колаборантів

В Україні буде запущений новий механізм конфіскації майна політиків, чиновників або багатих людей, які стали колаборантами, працювали на РФ, або є російськими чиновниками.﻿ Про це, із посиланням на заяву міністра юстиції України Дениса Малюськи в ефірі телемарафону, пише Роман Мирончук, РБК-Україна.

"Спочатку РНБО застосовуватиме санкції до певного кола суб'єктів, які загрожують територіальній цілісності та безпеці нашої держави" , - зазначив Малюська.

Щодо таких осіб збирається доказова база щодо їх співпраці з Росією або підтримки російської агресії. Після цього Міністерство юстиції подає документи до Вищого антикорупційного суду (ВАКС), де розгляд справи займе не більше 5 робочих днів.

Після набрання чинності рішенням Вищого антикорупційного суду майно переходитиме в дохід України.