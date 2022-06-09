WSJ: Великобританія посилює покарання за порушення санкцій
Великобританія з 15 червня вводить більш суворий механізм притягнення до відповідальності за порушення санкцій проти Росії. Нові норми стосуються співпраці з фізичними та юридичними особами з РФ, щодо яких введені економічні обмеження. Про це, із посиланням на Wall Street Journal, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
Відзначається, що офіс реалізації фінансових санкцій з 15 червня не повинен буде доводити, що компанії або особи, які порушують санкції, знали або повинні знати, що вони ведуть бізнес з контрагентами всупереч правилам.
Нова норма торкнеться всіх санкцій, введених урядом Великобританії, включаючи обмеження, введені проти Росії після її вторгнення в Україну.