WSJ: Великобританія посилює покарання за порушення санкцій

Великобританія з 15 червня вводить більш суворий механізм притягнення до відповідальності за порушення санкцій проти Росії. Нові норми стосуються співпраці з фізичними та юридичними особами з РФ, щодо яких введені економічні обмеження.﻿ Про це, із посиланням на Wall Street Journal, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Відзначається, що офіс реалізації фінансових санкцій з 15 червня не повинен буде доводити, що компанії або особи, які порушують санкції, знали або повинні знати, що вони ведуть бізнес з контрагентами всупереч правилам.

Нова норма торкнеться всіх санкцій, введених урядом Великобританії, включаючи обмеження, введені проти Росії після її вторгнення в Україну.