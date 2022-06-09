Салліван: США забезпечать Україну всім необхідним для відбиття агресії РФ

Сполучені Штати уважно стежать за перебігом війни проти Росії і готові надалі постачати Україну необхідною зброєю і технікою для відбиття військової агресії з боку РФ. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.﻿ Про це, із посиланням на прес-брифінг Джейка Саллівана, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Ми стурбовані кожним актом агресії, вчиненим росіянами, кожним дюймом української території, який вони окупували, руйнують, бомблять" , - підкреслив Салліван.

Він також підкреслив, що США прагнуть забезпечити українців необхідним озброєнням і інструментами, щоб вони могли протистояти просуванню російських сил там, де вони можуть відтіснити їх.