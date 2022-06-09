ISW: війська РФ перекинули застарілі танки Т-62 в Україну

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російські окупанти перекинули в Запорізьку область 30 танків Т-62 для посилення траси Т0812, яка проходить через Оріхів та Лугове, повідомляє Новое время.

В ISW зазначили, що також російські війська атакували з реактивної артилерії Миколаївську область та активізувалися у Херсонській області.

Фото: ISW

Представник Міністерства оборони полковник Олександр Мотузяник повідомив, що за допомогою танків хочуть обладнати довготривалі вогневі точки.

Танк Т-62 було прийнято на озброєння радянськими збройними силами ще 1962 року. До кінця 2012 року у російській армії зберігалося понад 900 таких танків. Частину з них вона пізніше використала для війни у Сирії та на Донбасі.