Шмигаль подякував Європарламенту за резолюцію про передачу зброї Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив подяку Європарламенту та його президенту Роберті Мецолі за прийняття резолюції з рекомендацією дати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.﻿

Про це Шмигаль написав у себе у Twitter.

"Європарламент рекомендував дати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Депутати схвалили відповідну резолюцію, що закликає також надати Україні необхідну зброю для боротьби з агресором" , – підкреслив глава уряду.