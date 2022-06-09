Американська розвідка: Кіберзагроза з боку РФ досі реальна, треба бути пильними
З початку російського вторгнення в Україну в лютому Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA), Агентство національної безпеки та Федеральне бюро розслідувань попереджали про потенційні кібератаки на операторів критично важливої інфраструктури, повідомляє Українська правда.
Джен Істерлі, директор CISA повідомила, що попри відсутність великих атак на західну інфраструктуру з початку війни, компанії не повинні послаблювати пильність.
Істерлі сказала, що "ми лише 100 днів у цій війні" і що "використання шкідливої кіберактивності є частиною російської стратегії, чи то через організацію, що спонсорується державою, чи через злочинні угруповання". Вона вказала на такі інциденти, як атака на супутникову мережу Viasat.
Директор з питань кібербезпеки Агентства національної розвідки США Роберт Джойс сказав, що "загроза була і залишається реальною. У росіян є можливості, з якими нам потрібно бути обережними, і вони перебувають у точці ухвалення рішення про те, чи застосовуватимуть їх і коли".
Після попереджень розвідувальних служб іще в лютому в США стартувала кампанія Shields Up, яка мала на меті посилити захист мереж приватних компаній, насамперед технологічних гігантів. Як повідомляється, Shields Up навряд чи закінчиться найближчим часом.