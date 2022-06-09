ООН: на розмінування тільки портів України підуть місяці

Розмінування ключових портів України може зайняти декілька місяців﻿. Про це заявив радник із морської безпеки Міжнародної морської організації ООН Пітер Адамс, із посиланням на Bloomberg, повідомляє Ділова столиця.

За словами Адамса, навіть у випадку, якщо порти захочуть відкритися завтра, то все одно буде потрібно деякий час, перш ніж судна зможуть зайти або вийти у відкрите море.

"На повне знешкодження морських мін в портових районах піде кілька місяців" , – зазначив він.

За його словами, в українських портах залишаються заблокованими близько 80 кораблів, на яких перебувають близько 450 моряків. Третина з них із Філіппін, але також там залишається багато людей з Азербайджану, Туреччини та Сирії.