ООН: на розмінування тільки портів України підуть місяці
Розмінування ключових портів України може зайняти декілька місяців. Про це заявив радник із морської безпеки Міжнародної морської організації ООН Пітер Адамс, із посиланням на Bloomberg, повідомляє Ділова столиця.
За словами Адамса, навіть у випадку, якщо порти захочуть відкритися завтра, то все одно буде потрібно деякий час, перш ніж судна зможуть зайти або вийти у відкрите море.
"На повне знешкодження морських мін в портових районах піде кілька місяців", – зазначив він.
За його словами, в українських портах залишаються заблокованими близько 80 кораблів, на яких перебувають близько 450 моряків. Третина з них із Філіппін, але також там залишається багато людей з Азербайджану, Туреччини та Сирії.