CNN: США ввели нові інвестиційні обмеження щодо РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена ввела нові інвестиційні обмеження, які забороняють американцям купувати російські акції та облігації.﻿ Про це, посилаючись на CNN, повідомляє Європейська правда.

Заборона є останнім кроком американських чиновників для посилення фінансового тиску на Росію у відповідь на вторгнення в Україну.

Згідно з новими інструкціями, опублікованими Міністерством фінансів, інвесторам США заборонено купувати "як нові, так і існуючі боргові та акціонерні цінні папери, випущені юридичною особою в Російській Федерації" .

Досі американці могли купувати російські акції та облігації, які переходили з рук у руки на вторинних ринках.

Американцям все одно буде дозволено продавати російські акції та облігації, але лише "особі, яка не є громадянином США" , заявили в Мінфіні.

Згідно з рекомендаціями, американці "не зобов’язані" продавати російські цінні папери і можуть продовжувати їх утримувати.

І американські інвестори також можуть інвестувати в американські фонди, які володіють російськими цінними паперами, якщо ці російські активи не становлять переважну частину активів фонду.