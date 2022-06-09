CNN: США ввели нові інвестиційні обмеження щодо РФ
Адміністрація президента США Джо Байдена ввела нові інвестиційні обмеження, які забороняють американцям купувати російські акції та облігації. Про це, посилаючись на CNN, повідомляє Європейська правда.
Заборона є останнім кроком американських чиновників для посилення фінансового тиску на Росію у відповідь на вторгнення в Україну.
Згідно з новими інструкціями, опублікованими Міністерством фінансів, інвесторам США заборонено купувати
"як нові, так і існуючі боргові та акціонерні цінні папери, випущені юридичною особою в Російській Федерації".
Досі американці могли купувати російські акції та облігації, які переходили з рук у руки на вторинних ринках.
Американцям все одно буде дозволено продавати російські акції та облігації, але лише
"особі, яка не є громадянином США", заявили в Мінфіні.
Згідно з рекомендаціями, американці
"не зобов’язані" продавати російські цінні папери і можуть продовжувати їх утримувати.
І американські інвестори також можуть інвестувати в американські фонди, які володіють російськими цінними паперами, якщо ці російські активи не становлять переважну частину активів фонду.