Дуда розкритикував Шольца та Макрона за дзвінки Путіну

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона за їхні дзвінки кремлівському диктатору Володимиру Путіну, незважаючи на те, що війна РФ проти України продовжується, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Bild Дуда сказав, що такі розмови мають ефект " своєї легітимації для того, хто несе відповідальність за злочини, вчинені російською армією в Україні" .

"Вражений усіма розмовами, які ведуться з Путіним, особливо канцлером Шольцем, президентом Еммануелем Макроном. Ці переговори ні до чого не призводять" , — зазначив він.

Польський президент наголосив, що лише Путін відповідальний за відправку російських сил до України.

"Хіба хтось під час Другої світової війни говорив подібним чином з Адольфом Гітлером? Хто-небудь говорив, що той повинен зберегти обличчя? Що необхідно діяти так, щоб це не було принизливим для Адольфа Гітлера?" — заявив Дуда.

28 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон 80 хвилин розмовляли з російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами Шольца, він продовжує дзвонити кремлівському диктатору, щоб нагадати йому, що його військова агресія проти України "не матиме успіху".