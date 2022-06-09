Генштаб: у Харківській області окупанти пішли в наступ: бої тривають

Для сковування дій сил оборони України російські окупанти ведуть інтенсивний артилерійський обстріл українських підрозділів.﻿ Про це, посилаючись на прес-службу Генерального штабу Збройних Сил України, повідомляє Новое время.

Використовуючи результати вогневого ураження, армія РФ проводила наступальні та штурмові дії поблизу Богородичного та Довгенького в Харківській області. Бойові дії продовжуються.

Крім того, на Харківському напрямку агресор з метою підвищення стійкості оборони проводить інженерно-фортифікаційне обладнання позицій та мінування підступів.

Російські окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Старий Салтов, Російські та Черкаські Тишки, Коробочкіне, Асіївка, Чепіль та Уди.

На Слов'янському напрямі зусилля окупантів зосереджено на підготовці до продовження наступу у напрямку населених пунктів Слов'янська та Барвінкового. Окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дубровно, Комишуваха та Курулька.