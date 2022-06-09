Підвищення ставки НБУ до 25%: як зміняться умови депозитів
Українські банки збільшать ставки за короткостроковими депозитами громадян на 3-6 місяців після того, як НБУ підняв облікову ставку до 25%. На більш довгий термін поки що ніхто не заглядає. Про це, із посиланням на заяви експертів під час круглого столу "Як нова облікова ставка НБУ вплине на фінансовий ринок", проведеного "Фінансовим клубом", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Підвищення ставок
Як зазначив начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов, депозитні ставки зараз поки що низькі та не покривають ні інфляцію, ні девальваційні ризики, значна частина коштів лежить на депозитах на вимогу.
"І хоча б певний перетік із підвищенням ставок за цими короткими депозитами - з поточних рахунків на короткі інструменти - може посилити трансмісію", - зазначив він.
Це можуть бути вклади на термін від одного місяця.
"Банки, які хочуть мати стабільне фондування, їхній єдиний шанс - це переводити кошти населення з поточних рахунки в короткострокові та середньострокові вклади. Зараз десь 65% фондування від населення - це кошти на вимогу, тому банки будуть пропонувати якісь умови і будуть підвищувати ставки переважно на 3-6 місяців", - каже експерт Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Євген Дубогриз.
За його словами на рік жоден банк, жоден економічний агент нічого не планує зараз під час війни.
Річні вклади будуть дешевшими.
"Якщо в подальшому очікують на зниження (облікової. - ред.) ставки, то довший ресурс дешевший. Відповідно це дає мотивацію зафіксувати вищу дохідність зараз", - вважає директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.
Державні банки
Спочатку держбанки спостерігатимуть за розвитком ситуації на ринку, вважає експерт Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Євген Дубогриз.
"Може тиждень - два держбанки ще почекають і не будуть нічого підвищувати, а потім покажуть своєму акціонеру: "Дивіться, приватні банки вже підвищили, нам не треба стояти на місці, бо ми клієнтів втратимо". І з виходом держбанків на цей ринок підвищення ставок за депозитами, механізм трансмісії буде рухатися в тому напрямку, в якому задумав НБУ", - сказав він.
За його словами, в державних банках - понад 60% ринку депозитів населення.
"І, з одного боку, держбанки керуються з одного центру - з Кабміну-Мінфіну, яким не дуже вигідно підвищувати ставку, а з іншого боку, державні банки теж в ринку, їм теж треба керувати своїми коштами", - додав він.