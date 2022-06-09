Підвищення ставки НБУ до 25%: як зміняться умови депозитів

Українські банки збільшать ставки за короткостроковими депозитами громадян на 3-6 місяців після того, як НБУ підняв облікову ставку до 25%. На більш довгий термін поки що ніхто не заглядає.﻿ Про це, із посиланням на заяви експертів під час круглого столу "Як нова облікова ставка НБУ вплине на фінансовий ринок", проведеного "Фінансовим клубом", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Підвищення ставок

Як зазначив начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов, депозитні ставки зараз поки що низькі та не покривають ні інфляцію, ні девальваційні ризики, значна частина коштів лежить на депозитах на вимогу.

"І хоча б певний перетік із підвищенням ставок за цими короткими депозитами - з поточних рахунків на короткі інструменти - може посилити трансмісію" , - зазначив він.

Це можуть бути вклади на термін від одного місяця.

"Банки, які хочуть мати стабільне фондування, їхній єдиний шанс - це переводити кошти населення з поточних рахунки в короткострокові та середньострокові вклади. Зараз десь 65% фондування від населення - це кошти на вимогу, тому банки будуть пропонувати якісь умови і будуть підвищувати ставки переважно на 3-6 місяців" , - каже експерт Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Євген Дубогриз.

За його словами на рік жоден банк, жоден економічний агент нічого не планує зараз під час війни.

Річні вклади будуть дешевшими.

"Якщо в подальшому очікують на зниження (облікової. - ред.) ставки, то довший ресурс дешевший. Відповідно це дає мотивацію зафіксувати вищу дохідність зараз" , - вважає директор департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.

Державні банки

Спочатку держбанки спостерігатимуть за розвитком ситуації на ринку, вважає експерт Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Євген Дубогриз.

"Може тиждень - два держбанки ще почекають і не будуть нічого підвищувати, а потім покажуть своєму акціонеру: "Дивіться, приватні банки вже підвищили, нам не треба стояти на місці, бо ми клієнтів втратимо". І з виходом держбанків на цей ринок підвищення ставок за депозитами, механізм трансмісії буде рухатися в тому напрямку, в якому задумав НБУ" , - сказав він.

За його словами, в державних банках - понад 60% ринку депозитів населення.