Пентагон: США відправили чергову партію гаубиць M777 Україні

Міністерство оборони США повідомило, що Вашингтон відправив чергову партію причіпних гаубиць M777 в рамках пакету військової допомоги Україні для боротьби з російським вторгненням, повідомляє Європейська правда.

"Гаубицю M777 Корпусу морської піхоти США завантажують на C-17 Globemaster III ВПС США на авіабазі Марч, Каліфорнія, в рамках допомоги США в гарантуванні безпеки Україні" , - йдеться в повідомленні.

До повідомлення також додана фотографія однієї з гаубиць, яку вантажать у літак.

Раніше Норвегія офіційно підтвердила, що передала Україні 22 самохідні гаубиці М109, включаючи запасні частини, боєприпаси та інше спорядження. САУ вже задіяні на фронті.