Bild: міністр охорони здоров'я Німеччини відвідає Україну

Міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах у четвер відправляється з візитом в Україну, про це, з посиланням на Bild, повідомляє Європейська правда.

Лаутербах оголосив про візит у середу на зборах мережі лікарів у Дюссельдорфі. Він зустрінеться із міністром охорони здоров'я України. Серед іншого, він стурбований тим, як краще дбати про поранених.

Міністр сказав, що хоче з'ясувати, як люди, котрі втратили ноги або руки на війні, можуть бути краще оснащені протезами. Це стосується і травмованих дітей.

Лаутербах назвав війну Росії проти України "варварською, руйнівною та несправедливою агресивною війною".