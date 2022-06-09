Дуда: Частині німецького бізнесу байдуже, що відбувається з Україною

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував німецький бізнес за прагнення продовжувати бізнес із Росією, незважаючи на її вторгнення до України, повідомляє Українська правда.

"Можливо, німецька економіка не вірить, що російська армія змогла б знову відсвяткувати велику перемогу в Берліні та окупувати частину Німеччини. Ми в Польщі знаємо, що це можливо. І тому для нас немає бізнесу як раніше. І тому ми закликаємо світ і Європу, щоб з Росією більше не було звичайного бізнесу" , - додав польський президент.

Він прямо не став критикувати канцлера Олафа Шольца, який відмовляється приїхати в Україну, і додав, що сам буде робити все необхідне для підтримки України.

"Ми, як поляки, дуже добре розуміємо ситуацію. Про ведення бізнесу з Росією ніхто не говорить ні слова, оскільки нам знову може загрожувати, що російська армія знову буде тут. Тобто смерть, розстріл, відправка в Сибір. Ми добре знаємо, що означає потенційне вторгнення Росії. Тому ми не можемо дозволити цьому зайти так далеко. Ми повинні створити таку військову силу в Польщі, щоб ми могли захищатися в разі нападу. Ми всі повинні будувати союзи" , - сказав Дуда.

Також Дуда не бачить підстав вести переговори з російським лідером Володимиром Путіним і вважає, що західні лідери марнують час.

"Я вражений усіма тими переговорами, які зараз ведуться з Путіним. Канцлер Шольц, президент Еммануель Макрон. Ці розмови марні. Що вони роблять? Вони лише легітимізують особу, відповідальну за злочини, вчинені російською армією в Україні. Він відповідає за це. Він прийняв рішення направити туди війська Йому підпорядковуються командири. Хтось так розмовляв з Адольфом Гітлером під час Другої світової війни? Хтось казав, що Адольфу Гітлеру потрібно зберегти обличчя? Що ми повинні діяти так, щоб не було принизливо для Адольфа Гітлера? Я не чув такого"