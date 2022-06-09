Президент Литви застеріг Захід від торгівлі санкціями з Росією

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що якщо почнеться торгівля санкціями з Росією, це підштовхне Кремль до нових форм агресії, повідомляє Європейська правда.

Так він відреагував на заяви Туреччини, що Росія "законно" вимагає зняття санкцій в обмін на допомогу у перевезенні запасів зерна з України.

"Якщо ми почнемо сумніватися у доцільності санкцій чи торгувати ними, це створить додаткові стимули для Росії застосовувати нові форми агресії" , - заявив президент Литви.